Hahn bei Marienberg (ots) – Am Sonntag, 11.02.24, 06:00 Uhr, wurden die Feuerwehrkräfte der VG Bad Marienberg zu einem Brand einer Garage im Ringweg in Hahn bei Marienberg alarmiert.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa



Dort war es zum Brand einer Garage gekommen.

Ein Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Wohnhaus konnte durch die Wehrkräfte verhindert werden.

An der Garage inklusive des darin befindlichen Inventars, unter anderem Gartengeräte sowie einem Carport entstand ein Brandschaden im fünfstelligen Bereich. In der Garage sowie dem Carport waren keine Fahrzeuge abgestellt.

Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit noch vor Ort.

Es wird nachberichtet.



