Brand auf Gelände der Firma „Die Lebensretter V-West GmbH“

Am 29.03.2021 wird der Polizei Montabaur um 13:38 Uhr ein Brand bei der Firma „Die Lebensretter V-West GmbH“ in Ruppach-Goldhausen gemeldet.

Es stellte sich heraus, dass sich durch das Verbrennen von Abfallholz in einer Feuertonne daneben befindliche Kunststoffmaterialien für Leitplanken entzündeten. An einem dort abgestellten LKW mit Ladung ist ebenfalls Sachschaden entstanden, da dieser großer Hitze ausgesetzt war.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die freiwillige Feuerwehr aus Ruppach-Goldhausen und Montabaur war mit insgesamt 13 Einsatzkräften vor Ort.



