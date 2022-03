Bornich

Bornich – Brennholzdiebstahl

Im Zeitraum vom 07.03.2022 bis zum 26.03.2022 kam es in einem Waldstück an der L 338, zwischen Bornich und der Abfahrt zur Loreley, zu einem Diebstahl von mehreren Raummetern Holz, welche an einem Waldweg deponiert waren.