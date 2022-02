Bogel/Niederwallmenach – Diebstahl und versuchter Diebstahl von Wahlplakaten

Bereits in der Nacht vom 16.02.22 auf den 17.02.22 entwendeten unbekannte Täter ein Wahlplakat des CDU-Kandidaten zur Wahl des Verbandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde Nastätten an der Kreuzung der Bundesstraße 274 und der Landesstraße 333 in Bogel.

Das Plakat in der Größe von 3,40 auf 1,75 Meter war an einem Bauzaun in Fahrtrichtung Niederwallmenach befestigt.



Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 22:45 Uhr, hörte ein Zeuge Geräusche vor seinem Wohnhaus in der Lindenstraße in Niederwallmenach. Auf der Straße stellte er mehrere Personen fest, die ein ebenso großes Wahlplakat des gleichen Kandidaten von einem Bauzaun gelöst hatten. Als die unbekannten Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten flüchteten sie mit einem rot oder rotbraunen PKW der Golf-Klasse mit einheimischer Kennzeichen-Kennung. Das bereits abgerissene Wahlplakat ließen sie zurück.



Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Hinweise zu den taten oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden.



