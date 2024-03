Birlenbach/Schönborn. Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 318 – viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs!

Am heutigen Dienstag führten Beamte der Polizeiinspektion Diez zwischen 11:15 Uhr und 13:10 Uhr auf dieser Strecke eine Laser-Geschwindigkeitsmessung für Fahrzeuge aus Richtung Schönborn kommend durch. Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten nicht alle Fahrzeuge angehalten werden. Im Gesamtergebnis wurden 22 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Dreizehn Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, gegen neun weitere wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Pkw-Fahrer wurde mit 105 km/h, somit 55 km/h zu schnell, gemessen.

Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte Eintrag im Zentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Diez appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Die Kontrollen werden fortgesetzt.



