Birlenbach – VU-Flucht, Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen (04.08.2021) fuhr gegen 07:45 Uhr ein grauer VW Golf die Landstraße 318 von Diez in Richtung Birlenbach.

In einer Linkskurve vor dem Schulzentrum kam ihm ein roter Pkw entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich dabei an den Außenspiegeln. Während der Golf-Fahrer, dessen Spiegel leicht beschädigt wurde, zurückfuhr und im Bereich der Unfallstelle wartete, kehrte das rote Fahrzeug nicht zurück.

Die Polizeiinspektion Diez bittet, dass sich Zeugen bzw. Fahrerin/Fahrer des roten Pkw melden.



