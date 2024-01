Bewaffneter Raubüberfall in Höhr-Grenzhausen

Heute Morgen kam es gegen 09:00 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkasse in der Rathausstraße.

Ein bisher unbekannter Mann betrat die Bank und bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter erbeutete einen bisher nicht bekannten Geldbetrag. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 40 Jahre

- 1,74 m groß

- Blaue Jacke

- Arbeitshose

- Schwarze Turnschuhe

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0



