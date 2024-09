Montabaur

Betrunkener PKW-Fahrer in Montabaur

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 11.09.2024 um 22:10 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der PI Montabaur die B49 und stellte vorausfahrend einen PKW BMW fest, der die Bundesstraße in Höhe Montabaur mit 40 km/h und in Schlangenlinien befuhr.