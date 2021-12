Holler

Betrunkener Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfallverursachung

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Montabaur befuhr am gestrigen Freitag, 03.12.2021, gegen 19:50 Uhr, in der Ortslage Holler die Hauptstraße aus Richtung Montabaur kommend in Fahrtrichtung Untershausen.