11.20, 11.00. 11.15 Uhr), die in einem Einkaufswagen eines Supermarktes in Selters abgelegt war, wurde durch die unbekannte Täterin in Selters an einem Geldautomaten mit der zuvor entwendeten EC-Karte und Kreditkarte in zwei Fällen insgesamt 2500 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Beschreibung der unbekannten Tatverdächtigen: ca. 1,60 m – 1,65 m, Brillenträgerin, graue Hose, hellgrüne Jacke, grau-weiß-rot gestreiftes Kopftuch.



