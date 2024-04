Beteiligter eines Unfalls im Miehlener Industriegebiet gesucht!!

In der Karwoche, am Dienstag, 26. März 2024, kam es gg. 15:30 Uhr zu einem Unfall im Industriegebiet in Miehlen.

Anzeige

An der Kreuzung Kieselstraße/Industriestraße kam ein vorfahrtsberechtigter Klein-Lkw von rechts und kollidierte mit einem Auto, dass aus der Kieselstraße fuhr. Laut Angaben des Autofahrers wollte er nur kurz wenden, dann war aber der Geschädigte angeblich nicht mehr vor Ort.

Bei dem Unfallgeschädigten soll es sich um einen polnischen Klein-Lkw gehandelt haben. Der Fahrer oder Halter des Fahrzeugs, an welchem ein nicht unbeträchtlicher Schaden entstanden sein müsste, soll sich bitte dringend mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell