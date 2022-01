Schlesier Straße, 65582 Diez (ots) – In der Nacht von Freitag den 28.01.2022 auf Samstag den 29.01.2022 schlugen ein oder mehrere Tatverdächtige die Seitenscheibe eines im Wohngebiet Schläfer abgestellten Pkw ein und verschafften sich hierdurch Zugang zum Fahrzeuginnenraum.

Im Anschluss wurden mehrere Anbauteile aus dem Fahrzeug ausgebaut.



Die Polizei in Diez bittet um Zeugenhinweise in der Sache.



