Beseitigung von Schlachtabfällen an der Uferpromenade Bad Ems

Am 14.11.2021 wurden hiesiger Dienststelle gegen 14:31 Uhr in der Lahn treibende Tierkadaver gemeldet.



Unbekannte Täter hatten an der Uferpromenade von Bad Ems, in Höhe der Lahnstraße 34, augenscheinlich Schlachtabfälle (Schädel, Knochen usw.) entsorgt.

Die Reste wurden mit Hilfe des örtlichen Bauhof geborgen. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.



