Heiligenroth

Beschädigung einer 150 Jahre alten Buche

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

In der Nacht vom Freitag, 24.05 auf Samstag 25.05.2024 wurde in Heiligenroth eine ca. 150 Jahre alte Buche durch mehrere Axthiebe in die Rinde beschädigt.