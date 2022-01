beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Wirges (ots).



Am 25.1.2022 um 11:30h wurde ein geparktes Fahrzeug in der Südstraße 11 beim Ausparken beschädigt. Die Unfallverursacherin ging in einen angrenzenden Supermarkt um dort nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs zu fragen. Als sie wieder an die Unfallstelle zurückkehrte stellte sie fest, dass das Fahrzeug in der Zwischenzeit davon gefahren ist. Es soll sich um einen braunen Renault handeln, das Kennzeichen ist nicht bekannt. Dieser könnte einen Schaden an der vorderen Stoßstange haben. Der Halter des Fahrzeugs wird gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.



