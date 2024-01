Berg/Rhein-Lahn-Kreis

Berg (Rhein-Lahn-Kreis) – Beschädigung einer Hecke nach Verkehrsunfallflucht

Am 18.01.2024 ereignete sich in Berg (Rhein-Lahn-Kreis) zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, wobei die Hecke eines Anwesens in der Rathausstraße beschädigt wurde.