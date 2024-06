Westerburg

Baumaterial entwendet

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht von Mittwoch, den 12.06.2024, auf Donnerstag, den 13.06.2024, wurden von einem Grundstück in der Willmenroder Straße in Westerburg von einer freistehenden Palette 360 Stück sogenannte Isola Powertekk Dacheindeckung entwendet.