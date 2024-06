Bad Marienberg

Bad Marienberg – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Samstag, 08.06.2024, 12:00 bis 14:30 Uhr, parkte der schwarze Personenkraftwagen BMW (Einser) der Geschädigten in dem Parkhaus hinter der Bismarckstraße 33 (Zufahrt von Karlstraße) in Bad Marienberg.