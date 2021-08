Hachenburg

Bad Marienberg – Verkehrsunfallflucht; geparktes Fahrzeug touchiert; Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 11.08.2021, 10:00 Uhr, stellte die 41-jährige Geschädigte aus der VG Bad Marienberg ihren Pkw Toyota Auris vor dem Anwesen in der Triftstraße 18 in Bad Marienberg parkend ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 10:30 Uhr konnte die Geschädigte eine Beschädigung des Türgriffes an der Fahrertüre und des dort vorhandenen Außenspiegels feststellen.