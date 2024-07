Bad Marienberg – Verkehrsunfall mit Flucht

Am 01.07.2024 um 11:10 Uhr befuhr ein LKW die Nassauische Straße in Bad Marienberg von der L295 kommend in Fahrtrichtung Büchtingstraße.

Laut Aussage des LKW-Fahrers und eines unabhängigem Zeugen kam dem LKW auf Höhe der Hausnummer 13 (AWO Bad Marienberg) ein dunkler Kombi auf seiner Fahrbahnseite entgegen, sodass dieser nach rechts ausweichen musste. Infolgedessen kollidierte der LKW mit dem dortigen Bordstein und einer Mauer, an denen Sachschaden entstand. Der unbeschädigte PKW verließ in der Folge ohne Weiteres die Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise zum blauen Kombi bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter Tel-Nr. 02662-9558-0 oder E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de



