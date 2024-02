Bad Marienberg – Unfallflucht im Erlenweg

Am Dienstag, dem 06.02.2024 befuhren um 17:20 Uhr ein Pkw und ein Leichtkraftrad den Erlenweg in Bad Marienberg.

Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen müssen beide Fahrzeuge anhalten. Der VW Golf fährt plötzlich zurück und beschädigt das Leichtkraftrad. Anschließend wendet der Golf und fährt weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugenhinweise, insbesondere durch den Pkw-Fahrer hinter dem Leichtkraftrad, sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



