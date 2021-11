Bad Marienberg – Unfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, 06.11.2021, 13:35 Uhr, kam es in Bad Marienberg an der Einmündung Wilhemstraße und Büchtingstraße zu einem Verkehrsunfall.

Der 74jährige Fahrer eines Personenkraftwagens missachtete die für die beiden geltende Rechts-vor-links-Regel und stieß dadurch mit dem Fahrzeug einer 20jährigen Hachenburgerin zusammen. Der Wagen des Mannes aus dem nahen Hessen überschlug sich und stieß gegen ein weiteres, in der Wilhelmstraße geparktes Fahrzeug. Die Fahrzeuge wurden zum Teil total beschädigt. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall sehr schwer, aber nicht lebensbedrohlich an der Hand und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



