Bad Marienberg

Bad Marienberg – Sachbeschädigung an PKW; komplette Beifahrerseite verkratzt

Am 12.02.2024 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde ein in der Straße „Bornwiese“ in Bad Marienberg geparkter PKW Opel Agila mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig verkratzt und dadurch stark beschädigt.