Am Mittwoch, dem 04.11.2020 befuhr ein 21-jähriger um 15.55 Uhr die Kirbuger Straße in Fahrtrichtung Bad Marienberg.

Er überholte dort zunächst einen Pkw und erkannte dann zu spät, dass ein weiterer Pkw vor ihm abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich er über die Gegenfahrspur aus und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.



