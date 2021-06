Hachenburg

Bad Marienberg – Gitterbox am EDEKA-Markt aufgebrochen und Gasflasche entwendet

Am Sonntag, den 27.06.2021, in dem Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:05 Uhr, kam es zu einem Aufbruch einer Gitterbox, die linksseitig des Parkplatzes am Eingangsbereich des EDEKA-Marktes in Bad Marienberg, Marienberger Straße, deponiert war.