Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 11:00 Uhr

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 05.08. und Montag, den 10.08.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus der 90-Jährigen Geschädigten.

Das Anwesen war im besagten Tatzeitraum unbewohnt. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde wahrscheinlich eine schwarze Sporttasche verwendet. Genauere Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell