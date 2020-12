Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 15:20 Uhr

Bad Marienberg

Bad Marienberg – Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand

Am Dienstag, dem 27.10.2020 wurde der Polizei um 14:39 Uhr gemeldet, dass in der Bismarckstraße in Bad Marienberg ein Mehrfamilienhaus brennen würde.