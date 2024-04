Bad Marienberg – 8-jähriges Kind wurde nach Fehlverhalten im Straßenverkehr verletzt – Zeugen werden gesucht

Am Sonntag, dem 07.04.2024 kam es um 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Westendstraße.

Ein Vater und ein 8-jähriges Kind fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Wildpark. Als sich beide in einer Fahrbahnverengung befanden, kam ihnen dort ein weißer Kleinwagen (vermutl. japanischer Hersteller) mit LDK-Kennzeichen entgegen und beschleunigte sein Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide Radfahrer ausweichen, wobei das Kind in das dortige Blumenbeet fuhr und sich leicht verletzte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Von dem Kleinwagen ist noch bekannt, dass er mit zwei Personen besetzt war und der Fahrer ca. 20-25 Jahre alt war.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



