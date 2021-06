Bad Marienberg – 43-jähriger wurde bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am Dienstag dem 22.06.2021 kam es um ca. 14.55 Uhr, in der Langenbacher Straße, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

In Höhe der ARAL-Tankstelle kam ein Transporter, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw´s wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



