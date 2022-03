Bad Ems

Bad Ems-Falsche Spendensammler für die Ukraine

Anwohnerin des Wohngebietes Nähe des Goethe Gymnasiums in Bad Ems teilt mit, dass am gestrigen Abend drei Jugendliche an ihrer Haustür geklingelt hätten, die vermeintlich Spenden für die Ukraine im Namen des Goethe Gymnasiums gesammelt hätten.