Bad Ems- Zeugenaufruf nach Diebstahl am Hasenkümpel

Heranwachsende, von einem bislang unbekannten Täter bestohlen, während sie Fußball auf dem Sportplatz am Hasenkümpel in Bad Ems spielten. Der Täter vergriff sich an den am Rand des Sportplatzes liegenden Wertgegenständen der Geschädigten.



Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die sich zu den o.g. Tatzeiten am Hasenkümpel befanden und ggf. verdächtige Personen wahrgenommen haben. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, diese an die Polizeiinspektion Bad Ems (02603/9700, pibadems@polizei.rlp.de) zu richten.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertsachen unbeobachtet zu lassen.



