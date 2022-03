Bad Ems- versuchtes Raubdelikt

Am 03.03.2022 um 21:45 Uhr wurde ein 15- Jähriger im Oranienweg in Bad Ems, in Höhe des Rewe Marktes, Opfer eines versuchten Raubdeliktes.

Zwei vermutlich männliche Personen hätten sich dem 15- Jährigen gegenüber gestellt und ihn aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Hierbei trugen beide Männer Sturmhauben, die lediglich Aussparungen an den Augen und am Mund hatten.

Der Geschädigte zog seinerseits ein Messer, woraufhin die Täter in Richtung Römerstraße davon gelaufen wären.

Beschreibung der Täter:

vermutlich beide männlich, ca. 185cm groß, beide schwarzen Jacken, eine Person mit einer blauen, die zweite Person mit einer grauen Jeans.

Im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhang, wurde auch akustisch das schnelle Beschleunigen eines PKW's wahrgenommen.

Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat Tathergang oder zu einem schnell wegfahrenden PKW machen können.

Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat Tathergang oder zu einem schnell wegfahrenden PKW machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603 9700

pibadems.wache@polizei.rlp.de



