Am Sonntag, dem 27.09.20 gegen 19.45 Uhr kam es in der Alte Kemmenauer Straße in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Verursacher befuhr offensichtlich mit seinem PKW die angegebene Straße aus Richtung Kemmenau kommend in Richtung Bad Ems, als er etwa in Höhe der Jugendherberge vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in dem Gefällstück in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen eine Schutzplanke und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Flüchtenden an die Polizei Bad Ems.



