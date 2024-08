Bad Ems – Unwetter, Bartholomäusmarkt wird unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt

Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse wird der Bartholomäusmarkt am Samstag Abend abgebrochen.

Nachdem in und um Bad Ems mehrere Bäume umgefallen sind und Äste von verschiedenen Bäumen abbrachen, entschließt sich der Sicherheitsstab, bestehend aus Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst und Veranstalter zu einem Abbruch der Veranstaltung. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die Vorhersage für die nächsten Stunden. Die Sicherheit der Bevölkerung hat hier oberste Priorität. Das für heute angesetzte Feuerwerk findet nicht statt. Möglicherweise wird es morgen Abend durchgeführt. Dies müssen die Beratungen am morgigen Tag zeigen. Wir bitten alle Gäste die Veranstaltung ruhig und besonnen zu verlassen.



