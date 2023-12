Bad Ems- Straßenverkehrsgefährdung B260 Höhe Fa. Eaton Zeugenaufruf

Am 22.11.2023 gegen 15:45 Uhr wurden nach Mitteilung von Zeugen, mehrere Verkehrsteilnehmer durch ein riskantes Überholmanöver eines giftgrünen PKW auf der B260, Ortsausgang Bad Ems, in Höhe der Firma Eaton gefährdet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte besagter grüner PKW mehrere Fahrzeuge zu überholen, die in Fahrtrichtung Bad Ems unterwegs waren. Hierbei gefährdete er den Gegenverkehr derart, dass er und der Gegenverkehr scharf bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss kam der grüne PKW von der Straße ab und kollidierte mit der am Straßenrand befindlichen Mauer. Im Anschluss verließ der grüne PKW die Unfallstelle.

Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen oder gar Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und/ oder zu dem grünen Fahrzeug machen können. Die Hinweise werden an die PI Bad Ems telefonisch (02603/9700) oder per E- Mail (pibadems.wache@polizei.rlp.de) erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell