BAD EMS – Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden im Marlbergtunnel vom 28.07.2024

Nach Sichtung einer vorliegenden Videoaufzeichnung befuhr ein 17-Jähriger aus der VG Bad Ems-Nassau mit seinem Leichtkraftrad den Marlbergtunnel, Bad Ems in Fahrtrichtung Lahnstein. Im Verlauf der im Tunnel befindlichen Rechtskurve gerät er aufgrund den örtlichen Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, weshalb es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kommt.



