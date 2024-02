Bad Ems, Lahnstraße Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am 07.02.2024 ereignete sich gegen 17.44 Uhr, in Höhe der Lahnstraße 65 Bad Ems, ein schwerer Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: dpa



Ein 55 Jahre alter Fußgänger beabsichtigte die Lahnstraße zu überqueren und wurde dabei von einem 77 Jahre alten Fahrzeugführer frontal erfasst. Der Fußgänger wurde durch den Unfall zu Boden geschleudert und schwer, aber nach jetzigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Lahnstraße voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern noch an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

PHK Bengel



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell