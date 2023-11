B8 – Schenkelberg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

B8. Gemarkung Schenkelberg (ots) – Am 22.10.2023 um 01:30h kam es auf der B8 in der Gemarkung Schenkelberg zu einem Verkehrsunfall infolgedessen der Fahrer schwer verletzt wurde.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Der 33-jährige Fahrer aus der VG Hahnstätten befuhr die B8 aus Richtung Steinen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer Rechtskurze verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam neben der Fahrbahn zum liegen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 8 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.



