Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Diez / Rhein-Lahn-Kreis (ots) – Am Samstagabend wurde in Diez in der August-Horch-Straße ein PKW-Fahrer angehalten, bei dem während der Kontrolle Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt wurden.