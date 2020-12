Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 13:50 Uhr

Zwischen Donnerstag, 22.10. und Freitag, 23.10. wurde in der Gemarkung Aull, am Radweg, neben der L 318, Richtung Hambach/Tennisplätze, eine weiße Wohnzimmercouch abgestellt.

Aull (ots). Zwischen Donnerstag, 22.10. und Freitag, 23.10., wurde in der Gemarkung Aull, am Radweg, neben der L 318, Richtung Hambach/Tennisplätze, eine weiße Wohnzimmercouch abgestellt. Die Kissen zu der Couch wurden in die Hambach geworfen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Diez unter der Tel.-Nr.: 06432/6010 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell