Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Mündersbach

Am Donnerstag, 07.03.2024 um 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg der Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Industriegebiet in 56271 Mündersbach gemeldet.



Der Automat ist in der Dr.Günter-Henle-Straße, in der Nähe der Einmündung zur Bundesstraße 413, aufgestellt.



Unbekannten Tätern gelang es den Automaten aufzubrechen und vollständig zu entleeren. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (Telefonnummer: 02662/95580 oder Email: pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefonnummer: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell