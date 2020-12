Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 10:40 Uhr

Im Zeitraum Freitag, 28.08.2020, 08.00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 10.00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Bushaltestelle an der L 281 zwischen Luckenbach und Atzelgift mit den Ziffern „161“.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



