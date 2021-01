Attenhausen – Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall

Am Donnerstag, den 28.01.2021 kam es gegen 13:00 Uhr auf der Landesstraße 323 in der Gemarkung Attenhausen zu einem Spiegelunfall.

Der Unfallverursacher befuhr mit einem Pkw die L323 aus Richtung Attenhausen kommend in Fahrtrichtung Kördorf. Im genannten Streckenverlauf verstieß der Unfallverursacher gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem Außenspiegel eines anderen Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603/970-0

pibadems@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell