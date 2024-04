Anzeigenerstatter erscheint angetrunken auf der Dienststelle

Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 11.15 Uhr erscheint ein 65-jähriger Mann mit seinem PKW auf der Polizeidienststelle, um eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil anzuzeigen.

Anzeige



Während der Anzeigenaufnahme auf der Dienststelle kann durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch des Mannes wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest konnte dies bestätigen.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Weitere Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht werden in alle Richtungen durchgeführt, es bestehen auch Zweifel an der Unfallschilderung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell