Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 08:40 Uhr

Alpenrod

Alpenrod – Pkw am Kindergarten beschädigt – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, dem 18.11.2020 wurde zwischen 11.50 und 12.10 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw am Kindergarten in der Schulstraße beschädigt.