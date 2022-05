Alpenrod – Körperverletzung durch einen unbekannten männlichen Täter; Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 01.05.2022, in dem Zeitraum von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr, kam es auf der Veranstaltung Maifeuer in Alpenrod durch einen derzeit unbekannten Täter zu einer Körperverletzung.

Demnach zog der unbekannte Täter dem 25-jährigen Geschädigten aus der VG Hachenburg mit starker Kraft an dessen sogenannten Ziegenbart. Hierbei erlitt der Geschädigte starke Schmerzen. Der männliche Täter wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: zirka 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß, kurze Haare und trug keine Brille. Der Täter war bekleidet mit Camouflage-Kleidung und in Begleitung zwei weiterer Personen.



Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.



