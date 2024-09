Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 18.09.2024 um 21:03 Uhr ereignete sich auf der L 307 zwischen den Ortschaften Mogendorf und Vielbach ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich neben einem Radweg auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



