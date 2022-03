Fehl-Ritzhausen

Alkoholisierter BMW-Fahrer

Am Dienstag, den 01.03.2022 konnte durch Beamte der PI Hachenburg um 23:42 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Herborner Straße in Fehl-Ritzhausen bei einem 28-jährigen BMW-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.