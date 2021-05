Alkoholisiert und ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Traktor unterwegs

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Köln-Leipziger-Straße in Kirburg wurde am 01.05.2021 um 00:30 Uhr durch Beamte der Polizei Hachenburg ein 24-jähriger Mann mit seinem Traktor einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Auf dem Soziussitz transportierte dieser eine Kiste Bier. Bei dem amtsbekannten Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Der Konsum von Betäubungsmitteln wenige Tage zuvor wurde eingeräumt. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Traktor war auch nicht zugelassen.

Dem Fahrer wurde im Krankenhaus in Hachenburg eine Blutprobe entnommen und der Traktor sichergestellt.



Dessen nüchterne Freundin fuhr in ihrem PKW dem Traktor voraus und wurde ebenfalls kontrolliert.

Ein triftiger Grund für den Verstoß gegen die Ausgangssperre lag jeweils auch nicht vor.



Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Dessen Freundin erwartet zudem noch eine separate Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die derzeitige Ausgangssperre.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell