Aktueller Garagenbrand in Wirges -Erstmeldung

Um 05:49h wird durch mehrere Anwohner eine starke Rauchentwicklung in Wirges im Bereich der Bahnhofstraße gemeldet.



Nach Rücksprache mit der Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Montabaur kann der Brandort lokalisiert werden.

Vor Ort wird eine Garage im Vollbrand festgestellt.

Es befinden sich keine Personen in der Garage oder im angrenzenden Wohnhaus.



Es wird nachberichtet.



